25 ноября 2025 в 18:36

Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса

Сенатор Пушков: судьбу украинского кризиса решают Путин и Трамп

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Судьбу украинского кризиса решают все же два лидера — Путин и Трамп… Без хотя бы общего согласия между лидерами США и России и готовности найти решение нельзя достичь вообще ничего. Амбиции европейцев пора проигнорировать, — отметил он.

Ранее сообщалось, что союзники Киева решили работать с существующим планом США по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Как указал британский премьер-министр Кир Стармер, решение принято 23 ноября, в Женеве. При этом некоторые пункты, отметил он, названы неприемлемыми.

До этого аналитики назвали три сценария развития событий вокруг плана Соединенных Штатов по Украине. По словам обозревателей, первый предполагает однозначный отказ Киева соглашаться на предложенный вариант, и в этом случае Трамп реализует свою угрозу прекратить военную помощь. По их прогнозам, второй сценарий подразумевает, что план США станет основой переговоров.

