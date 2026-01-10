Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали

Президент США Дональд Трамп озвучил новые притязания на Гренландию. Что он сказал, какие детали известны, при чем здесь Россия и Китай?

Как Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию

Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в очередной раз заявил, что США хотят завладеть Гренландией и добьются этого тем или иным способом.

Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас не рассматривает со всей серьезностью возможность какой-то формы покупки Гренландии: «Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет».

Свои притязания на остров Трамп на этот раз объяснил Россией: «Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей Россию или Китай».

«Опять мы виноваты», — комментируют слова Трампа россияне в Сети.

Гренландия Фото: Global Look Press

«Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути», — добавил он.

Трамп пояснил, почему ставит вопрос именно о вхождении Гренландии в состав США, несмотря на возможность и так предпринимать практически любые нужные ему действия в сфере обороны на острове и в омывающих его водах: «Потому что когда мы владеем этим, мы это защищаем. Арендуемое вы таким же образом не защищаете. Надо владеть этим».

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Как в мире реагируют на притязания Трампа

Глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард заявила: события в Венесуэле показали, что Трамп не шутил насчет контроля над Гренландией и готов к действиям. Дипломат подчеркнула, что следует отслеживать намерения и обещания главы Белого дома.

«Теперь это уже не просто слова американской администрации, отличающиеся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро», — сказала она.

Петтери Орпо Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что возможная военная операция США на территории Гренландии станет настоящей катастрофой и испытанием для НАТО. Он выразил надежду, что Вашингтон не зайдет так далеко и не пойдет против Дании, которая входит в Альянс.

«С самого начала мы заявляли, что только гренландцы и датчане будут решать будущее Гренландии. Мы решительно поддерживали это», — сказал Орпо.

Вице-председатель Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гете заявила, что Парижу необходимо выйти из НАТО. Таким образом она отреагировала на последние действия США.

«Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к запланированному выходу Франции из НАТО, начиная с ее объединенного командования», — написала Гете в соцсети X.

Она напомнила, что американцы похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, президент США Дональд Трамп открыто говорит о намерении взять под контроль Гренландию, которая является частью Дании. Гете также осудила поддержку Вашингтоном «геноцида в Палестине» и «бомбардировки людей в нарушение международного права».

При этом министр внутренних дел США Дуглас Бергам призвал Европу радоваться плану Трампа приобрести Гренландию.

«Европейцы должны приветствовать желание США вмешаться и обеспечить такую защиту, и, конечно же, опять же, в Министерстве внутренних дел мы управляем всеми нашими территориями по всему миру, нашими ассоциированными государствами», — сказал Бергам.

