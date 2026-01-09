Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США Вице-председатель Нацсобрания Франции призвала власти выйти из НАТО

Франции необходимо выйти из НАТО, такое мнение в социальной сети X высказала вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Клеманс Гете. Она планирует вынести соответствующую резолюцию на голосование. Таким образом Гете отреагировала на последние действия США.

Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к запланированному выходу Франции из НАТО, начиная с ее объединенного командования, — написала политик.

Она напомнила, что американцы похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, президент США Дональд Трамп открыто говорит о намерении взять под контроль Гренландию, которая является частью Дании. Гете также осудила поддержку Вашингтоном «геноцида в Палестине» и «бомбардировки людей в нарушение международного права».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США отступают от международных правил. Он осудил внешнюю политику Вашингтона под руководством Трампа. По мнению Макрона, США отдаляются от союзников и рискуют превратиться в «логово разбойников».