Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 14:23

Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США

Вице-председатель Нацсобрания Франции призвала власти выйти из НАТО

NATO NATO Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Франции необходимо выйти из НАТО, такое мнение в социальной сети X высказала вице-председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Клеманс Гете. Она планирует вынести соответствующую резолюцию на голосование. Таким образом Гете отреагировала на последние действия США.

Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к запланированному выходу Франции из НАТО, начиная с ее объединенного командования, — написала политик.

Она напомнила, что американцы похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, президент США Дональд Трамп открыто говорит о намерении взять под контроль Гренландию, которая является частью Дании. Гете также осудила поддержку Вашингтоном «геноцида в Палестине» и «бомбардировки людей в нарушение международного права».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США отступают от международных правил. Он осудил внешнюю политику Вашингтона под руководством Трампа. По мнению Макрона, США отдаляются от союзников и рискуют превратиться в «логово разбойников».

Франция
Париж
НАТО
Североатлантический альянс
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сложная задача»: раскрыто, что ждет США после согласования мирного плана
В МИД России анонсировали большую пресс-конференцию Лаврова
Обнародованы реальные нефтегазовые зарплаты в России
В подмосковных электричках можно лепить снеговика
В ФАО раскрыли критическую ситуацию с ценами на продовольствие в мире
Крупные авиакомпании массово отменяют рейсы из Турции в Иран
Россиянин попытался скрыться от правосудия в Таиланде и попался
Финские боевые вертолеты появятся у границы с Россией
Экс-главе СБУ предрекли место главы террористической ЧВК против России
В России усилят контроль за проводящими аборты клиниками
В Петербурге предложили бороться со штрафами за «слепую» парковку зимой
В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика
Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски
«Быть крутым парнем»: американист объяснил решение Трампа по санкциям США
Россиянам напомнили о новых штрафах за небезопасную перевозку детей
Огромная часть Великобритании погрузилась во мрак
«Пора начать»: Европу призвали к диалогу с Россией
Во Франции предложили попрощаться с НАТО из-за выходок США
«По локоть в крови иранцев»: Хаменеи обрушился на протестующих из-за Трампа
В Раде предупредили Европу о последствиях ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.