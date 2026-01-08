Куриная печенка по-берлински с яблоками и луком. Сладковато-нежная, идеально с пюре или макаронами

Это блюдо — прекрасный пример немецкой практичности, превращающей простые ингредиенты в изысканный вкус. Нежная куриная печень, сладковатые карамелизованные яблоки и ароматный лук создают удивительно гармоничную композицию, где кислинка яблок идеально оттеняет глубокий вкус субпродукта. Аппетитный соус, образующийся при тушении, впитывается в хрустящие гренки, делая каждый укус настоящим наслаждением.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриной печени, 2 крупных яблока (кисло-сладких), 2 большие луковицы, 100 мл сухого белого вина или бульона, 1 ч. л. тимьяна, соль, черный перец, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. растительного масла, гренки для подачи. Печень промойте, обсушите и удалите пленки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Лук нарежьте полукольцами. В сковороде разогрейте смесь масел. Обжарьте печень на сильном огне 2-3 минуты с двух сторон до румяной корочки, посолите, поперчите и переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте яблоки и тимьян, готовьте 5–7 минут. Верните печень в сковороду, влейте вино или бульон, потушите под крышкой на медленном огне 5–7 минут. Подавайте горячей, выложив на тарелку с поджаренными гренками и полив образовавшимся соусом.

