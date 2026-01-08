Атака США на Венесуэлу
Куриная печень, сливки и ложка творога! Готовлю нежнейший паштет за 20 минут. Без горечи и с кремовой текстурой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот паштет способен переубедить даже тех, кто не любит печень. Секрет — в трехступенчатой подготовке: печень вымачивается, тушится со сладкими овощами и взбивается со сливками и творогом до состояния воздушного мусса. Результат — бархатный, легкий, абсолютно лишенный горечи и металлического привкуса спред.

Куриную печень (500 г) промываю, очищаю от пленок. Заливаю горячей водой на 10–15 минут, затем воду сливаю. Морковь (1 шт.) и лук (1 головка) чищу, мелко режу. На сковороде разогреваю растительное масло, пассерую лук и морковь до мягкости. Добавляю печень и тушу на среднем огне 7–10 минут, пока внутри не останется розового цвета. Вливаю 100 мл сливок (10%), солю и перчу по вкусу, тушу еще 5 минут. Сразу перекладываю всю горячую массу со сковороды в высокий стакан блендера. Измельчаю погружным блендером до однородности. Добавляю 2 ст. ложки мягкого творога (5%) и снова взбиваю до шелковистой, кремовой текстуры. Пробую, при необходимости досаливаю. Перекладываю паштет в контейнер или форму, разравниваю. Накрываю пищевой пленкой «в контакт» (чтобы пленка легла на поверхность паштета) и убираю в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на ночь, чтобы он полностью застыл и вкусы соединились. Подаю охлажденным.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
