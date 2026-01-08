Эта намазка — лучшее решение после праздников: легкий детокс-перекус, чтобы организм сказал спасибо

После тяжелой праздничной еды такая намазка станет глотком свежего воздуха. Авокадо дает кремовую обволакивающую текстуру, творог — легкую кислинку и воздушность, лосось — благородную солоноватость, а укроп и лимон — яркий очищающий акцент. Это бутерброд, который освежает и бодрит.

Спелый авокадо (1 шт.) разрезаю пополам, удаляю косточку, вынимаю мякоть ложкой и разминаю вилкой в миске. Сразу сбрызгиваю соком половины лимона, чтобы сохранить цвет.

Добавляю к авокадо мягкий творог (100 г, 5–9% жирности) или сливочный творожный сыр. Тщательно перемешиваю до однородности. Солю и перчу по вкусу.

Слабосоленый лосось или форель (80–100 г) нарезаю очень мелкими кубиками. Свежий укроп мелко рублю. Большую часть рыбы и укропа добавляю в творожно-авокадную массу, оставив немного для украшения. Аккуратно перемешиваю, стараясь не превратить рыбу в кашу.

Перекладываю намазку в сервировочную посуду, разравниваю ложкой. Сверху украшаю оставшимися кусочками лосося и укропом. Подаю сразу или накрываю пленкой и храню в холодильнике не более 2–3 часов.

