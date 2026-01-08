Забудьте про гуляш! Тушу мясо с луком и грибами в сметанно-горчичном соусе. Это старинная скоблянка

Скоблянка — блюдо из старой русской кухни, которое незаслуженно забыто. Оно сочетает в себе простоту деревенской еды и умную технологию: мясо сначала жарится до корочки, а потом долго томится под крышкой в сметанно-горчичном соусе, который проникает в каждое волокно, делая его невероятно мягким и ароматным.

Свинину (500 г, лопатка или шея) нарезаю небольшими кубиками поперек волокон. На сильно разогретой сковороде (лучше чугунной) с растительным маслом обжариваю мясо порциями до румяной корочки со всех сторон. Выкладываю в миску. В той же сковороде на оставшемся жире пассерую лук (1 шт., полукольцами) до мягкости. Добавляю нарезанные пластинками грибы (150 г) и обжариваю до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Возвращаю в сковороду обжаренное мясо. Добавляю сметану (2 ст. л.), горчицу (1 ст. л., можно дижонскую), соль и черный перец по вкусу. Все тщательно перемешиваю, чтобы соус покрыл каждый кусочек. Убавляю огонь до минимального, накрываю сковороду крышкой и томлю 25–30 минут, пока мясо не станет очень мягким. Если соус станет слишком густым, подливаю пару ложек воды или бульона. Подаю скоблянку горячей, прямо в сковороде или переложив в блюдо, посыпав свежей зеленью. Лучший гарнир — рассыпчатая гречневая каша, картофельное пюре или тушеная капуста.

