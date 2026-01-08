Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:46

Забудьте про гуляш! Тушу мясо с луком и грибами в сметанно-горчичном соусе. Это старинная скоблянка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Скоблянка — блюдо из старой русской кухни, которое незаслуженно забыто. Оно сочетает в себе простоту деревенской еды и умную технологию: мясо сначала жарится до корочки, а потом долго томится под крышкой в сметанно-горчичном соусе, который проникает в каждое волокно, делая его невероятно мягким и ароматным.

Свинину (500 г, лопатка или шея) нарезаю небольшими кубиками поперек волокон. На сильно разогретой сковороде (лучше чугунной) с растительным маслом обжариваю мясо порциями до румяной корочки со всех сторон. Выкладываю в миску. В той же сковороде на оставшемся жире пассерую лук (1 шт., полукольцами) до мягкости. Добавляю нарезанные пластинками грибы (150 г) и обжариваю до золотистого цвета и выпаривания жидкости. Возвращаю в сковороду обжаренное мясо. Добавляю сметану (2 ст. л.), горчицу (1 ст. л., можно дижонскую), соль и черный перец по вкусу. Все тщательно перемешиваю, чтобы соус покрыл каждый кусочек. Убавляю огонь до минимального, накрываю сковороду крышкой и томлю 25–30 минут, пока мясо не станет очень мягким. Если соус станет слишком густым, подливаю пару ложек воды или бульона. Подаю скоблянку горячей, прямо в сковороде или переложив в блюдо, посыпав свежей зеленью. Лучший гарнир — рассыпчатая гречневая каша, картофельное пюре или тушеная капуста.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
Читайте также
Курица, сметана, сыр и помидор! Готовлю по-фински — мясо под хрустящей корочкой и нежным соусом. Просто и гениально
Общество
Курица, сметана, сыр и помидор! Готовлю по-фински — мясо под хрустящей корочкой и нежным соусом. Просто и гениально
Сметана + желатин = кулинарная магия: как сделать крем для торта, который не оседает и тает на языке
Общество
Сметана + желатин = кулинарная магия: как сделать крем для торта, который не оседает и тает на языке
Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий
Общество
Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий
Венгерский паприкаш — курица в сметанно-папричном соусе. Нежное мясо, которое тает во рту
Общество
Венгерский паприкаш — курица в сметанно-папричном соусе. Нежное мясо, которое тает во рту
Этот краснодарский соус с яблоками и специями стал моей любимой заменой кетчупу — готовлю банками
Общество
Этот краснодарский соус с яблоками и специями стал моей любимой заменой кетчупу — готовлю банками
еда
мясо
соусы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем пустой»: Лукашенко удивил захват США танкера «Маринера»
«Позорище!»: Лукашенко раскрыл истинный смысл нападения США на Венесуэлу
Лукашенко раскрыл новые подробности захвата Мадуро
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.