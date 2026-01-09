Творог, овсянка, банан и яблоко! Пеку полезное печенье без сахара и муки. Идеально для перекуса

Это печенье — доказательство того, что полезное может быть невероятно вкусным. В нем нет ни грамма рафинированного сахара, белой муки или масла. Вся сладость — от банана и ложки меда, структура — от овсяных хлопьев, а нежность и белок — от творога.

В миске смешиваю обезжиренный или 5% творог (250 г), овсяные хлопья быстрого приготовления (100 г), чайную ложку жидкого меда (10 г) и сок половины лимона (25 г). Тщательно перетираю массу ложкой до относительной однородности. Накрываю и оставляю при комнатной температуре на 30–40 минут. Бананы (2 шт., 170 г пюре) разминаю вилкой в пюре. Яблоко (1 шт., 100 г) очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Добавляю банановое пюре и тертое яблоко в отдохнувшую творожно-овсяную смесь. Хорошо перемешиваю до получения густого липкого теста. Духовку разогреваю до 180 °C. Противень застилаю пергаментом. Мокрыми руками формирую из теста небольшие лепешки (получится 13–14 шт.) и выкладываю их на противень. Выпекаю 25–30 минут, пока края печенья не начнут слегка подрумяниваться, а сами печенья не схватятся. Даю полностью остыть на решетке. Печенье будет мягким внутри.

