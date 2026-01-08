Прямо с противня на стол! Деревенская запеканка с пылу с жару — нужны картошка, колбаски и сыр

Когда хочется простой, невероятно сытной и ароматной еды, которая готовится практически сама собой и не требует особых кулинарных усилий, эта запеканка становится настоящим спасением. Она воплощает дух деревенской кухни: картофель, колбаски и сыр, запеченные вместе до румяного единства. Блюдо, которое пахнет детством, уютом и гостеприимством и которое так приятно подать прямо из духовки, чтобы каждый мог зачерпнуть себе порцию с хрустящей корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 400–500 г сырых колбасок (или сосисок), 200 г твердого сыра, 2 луковицы, 200 мл сливок (10–20%), 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка по вкусу. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками или ломтиками. Колбаски нарежьте толстыми кружочками. Лук нашинкуйте полукольцами. Сыр натрите на крупной терке. В глубокой форме смешайте картофель, лук и колбаски. Посолите, поперчите, добавьте паприку и перемешайте. Равномерно залейте сливками и посыпьте сверху сыром. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и выпекайте еще 15–20 минут до образования аппетитной золотистой корочки. Подавайте запеканку горячей прямо в форме, дополнив свежей зеленью.

