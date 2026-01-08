Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 18:01

Чевапчичи из пачки фарша: для сочного обеда и ужина к любому гарниру

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Чевапчичи — отличная идея в качестве мясного горячего для сочного обеда или ужина. Они подойдут к любому гарниру, а готовятся из одной пачки фарша.

Вкус потрясающий: сочные, пряные колбаски и густой, сладковатый овощной соус создают идеальную гармонию. Подавайте с картофелем или лепешками.

Вам понадобится: 500 г смешанного фарша (говядина и свинина), 1 крупная луковица, 1 болгарский перец, 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл газированной минеральной воды, 1 ч. л. сладкой паприки, соль, перец по вкусу, растительное масло. В фарш добавьте мелко нарезанную половину луковицы, паприку, соль, перец и минеральную воду. Энергично вымешивайте фарш 5–7 минут, чтобы он стал липким и однородным. Сформируйте небольшие продолговатые колбаски. Обжарьте их на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон, снимите. В ту же сковороду отправьте нарезанную полукольцами половину луковицы, обжарьте до мягкости, добавьте нарезанный соломкой перец, готовьте 3–4 минуты. Влейте томатную пасту, разведенную в 100 мл воды, посолите, поперчите. Верните колбаски в сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить в духовке шашлыки из куриного филе с грибами.

