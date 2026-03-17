Наготовила гору, съели за пару минут: куриная грудка в кляре на сметане — без маринования

Куриная грудка в кляре на сметане — это сочное, ароматное и очень простое в приготовлении блюдо без маринования, которое спасает, когда нужно быстро накормить семью ужином. Наготовила гору, съели за пару минут!

Секрет нежности в том, что мясо маринуется прямо в кляре из сметаны, соевого соуса и горчицы, становясь мягким и пикантным. При жарке кляр превращается в аппетитную румяную корочку, сохраняя все соки внутри.

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (500-600 г), 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. горчицы, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки.

Рецепт: куриные грудки нарежьте на небольшие куски-стейки толщиной около 1,5 см. В миске смешайте сметану, соевый соус, горчицу, выдавленный чеснок, соль, перец и паприку. Добавьте в эту смесь куски курицы и перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Затем добавьте муку и снова тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте кусочки и обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой румяной корочки и полной готовности.

Читайте также
Больше никакого оливье! Салат «Женский каприз» с печеной морковью и курицей покорит сочетанием текстур и домашнего уюта
Общество
Больше никакого оливье! Салат «Женский каприз» с печеной морковью и курицей покорит сочетанием текстур и домашнего уюта
Это божественно: сациви, которое тает во рту
Семья и жизнь
Это божественно: сациви, которое тает во рту
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Общество
В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо
Общество
Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо
Дарья Иванова
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

