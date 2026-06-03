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03 июня 2026 в 15:30

Баклажаны, перцы и чеснок — через 30 минут подаю грузинский аджапсандал! Этот салат повторяю все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, перцы и помидоры — и готовлю грузинский салат аджапсандал прямо на сковороде. Получается обалденная вкуснятина: овощи мягкие, сочные, с дымком, а чеснок и кинза добавляют невероятный летний аромат. Для приготовления вам понадобится: 3–4 баклажана, 3–4 перца, 4–5 помидоров, чеснок по вкусу, пучок кинзы, растительное масло для заправки. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Перец и помидоры нарежьте крупными дольками.

На разогретой сковороде с маслом обжарьте баклажаны до золотистости, добавьте перец и жарьте 3–4 минуты. Затем положите помидоры, тушите под крышкой 10 минут, пока овощи не станут мягкими, но не разваренными. В конце добавьте мелко рубленную кинзу и пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте, дайте настояться 10 минут. Аджапсандал хорош и теплым, и холодным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот простой способ аджапсандала. Даже те, кто раньше не любил баклажаны, просили добавки. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку с базиликом — получится с итальянским акцентом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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