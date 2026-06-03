«Ширази» — персидский салат из свежих овощей: ускоряет метаболизм — находка для лета

«Ширази» — персидский салат из свежих овощей: ускоряет метаболизм — находка для лета

Персидский салат «Ширази» — это настоящий взрыв свежести и витаминов, который способен не только украсить ваш стол, но и ускорить метаболизм.

Клетчатка (из огурцов, перца и помидоров) создает объем, заставляя организм тратить больше энергии на переваривание, а лимонный сок и мята стимулируют выработку желудочного сока и желчи, что ускоряет расщепление жиров.

Для приготовления понадобится: 3-4 свежих огурца, 4-5 помидоров, 2 болгарских перца, 1 красная луковица, 10 свежих листиков мяты, соль, 3 столовые ложки оливкового масла, сок 1 лимона.

Рецепт: овощи нарежьте очень мелким кубиком, мяту — тонкими полосками. В миске смешайте все овощи, добавьте мяту, заправьте солью, маслом и лимонным соком. Аккуратно перемешайте и дайте настояться 10–15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить этот салат и рекомендовала добавить в него немного гранатового сока для легкой кислинки и более яркого вкуса.

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