Салат из кабачков «Деревенский»: пара минут на сковороде, и можно подавать к обеду или ужину

Салат из кабачков «Деревенский» — это невероятно сытное, сочное и ароматное блюдо, которое готовится из простых и доступных продуктов, но при этом удивляет своим богатым, «мясным» вкусом.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, майонез, соль, черный перец, паприка.

Как приготовить

Кабачки нарежьте брусочками толщиной около 1 см, посолите, оставьте на 15 минут, затем слейте выделившуюся жидкость и слегка отожмите. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли, перцем и паприкой. Добавьте к кабачкам яйца, перемешайте. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте кабачки до золотистой корочки с двух сторон.

В миске смешайте майонез, выдавленный через пресс чеснок и мелко рубленный укроп. Перемешайте обжаренные кабачки с полученным соусом.

Личный совет

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать приготовить салат «Деревенский» и рекомендовала перед жаркой добавить в яичную смесь немного тертого сыра — он сделает корочку еще более хрустящей.

