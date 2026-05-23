23 мая 2026 в 12:00

«Тещин язык»: классическая закуска из баклажанов, помидоров и чесночного соуса

Фото: D-NEWS.ru
«Тещин язык» — это простая, но невероятно вкусная закуска. Обжаренные хрустящие кружочки баклажанов, сочные помидоры и пикантный чесночно-укропный соус с майонезом создают идеальное сочетание.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 2 помидора, 100 г муки, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, майонез, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните полотенцем. Обваляйте кружочки в муке, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Помидоры нарежьте колечками. Для соуса смешайте майонез, выдавленный чеснок, мелко рубленый укроп и соль. На каждый баклажан выложите соус, сверху положите кружок помидора.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже не один раз попробовала приготовить «Тещин язык». Она посоветовала готовые баклажаны выложить на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир, а потом собирать закуску.

Ранее стало известно, как приготовить «язычки» из кабачков на замену оладьям.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
закуски
баклажаны
Дарья Иванова
Д. Иванова
