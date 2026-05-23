5 минут, 4 ингредиента — и салат «Фасолька» готов: сытный, сочный и очень простой

Это один из тех салатов, которые выручают всегда. Ничего варить не нужно, сложных продуктов тоже нет — открываю банку фасоли, режу помидоры, добавляю сыр, чеснок и хороший пучок свежей зелени.

Получается очень вкусный салат с ярким чесночным ароматом, сочными помидорами и нежной фасолью. Сыр делает его более сытным, а зелень добавляет свежести и тот самый «летний» вкус. Особенно хорошо сюда подходят укроп и петрушка — с ними салат становится еще ароматнее.

Ингредиенты: консервированная фасоль — 1 банка, сыр — 100 г, чеснок — 2 зубчика, помидоры — 2 штуки, пучок укропа или петрушки, майонез — по вкусу.

Приготовление: с фасоли слейте всю жидкость и пересыпьте ее в миску. Сыр натрите на мелкой терке, помидоры нарежьте небольшими кусочками, стараясь убрать лишнюю жидкость и семена. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс.

Соедините все ингредиенты, добавьте немного майонеза и аккуратно перемешайте.

