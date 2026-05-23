23 мая 2026 в 10:34

Беру банку ананасов и яйца — пеку торт «Панчо»: простой шоколадный бисквит и яркая сочная начинка

Это тот самый домашний торт, который выглядит эффектно, а готовится намного проще, чем кажется. Никаких сложных кремов и долгой сборки — просто пышный шоколадный бисквит, сметанный крем и сочные ананасы.

Получается очень нежный «Панчо» с мягкими шоколадными кусочками, пропитанными воздушным кремом. Ананасы добавляют яркую фруктовую кислинку, грецкие орехи — приятный хруст, а сам торт после холодильника становится особенно вкусным и буквально тает во рту. Такой десерт отлично подходит и для семейного чаепития, и для гостей.

Ингредиенты: яйца — 6 штук, сахар — 250 г, мука — 200 г, какао — 50 г, разрыхлитель — 4 г, соль — щепотка. Для крема: сливки 33% — 80 мл, сметана 20% — 400 г, сахар — 150 г, консервированные ананасы — 250 г, грецкие орехи — 150 г.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром до очень пышной светлой массы. Добавьте муку, какао, соль и разрыхлитель, аккуратно перемешайте до однородности. Перелейте тесто в форму и выпекайте около 25–30 минут при 180 градусах. Готовый бисквит полностью остудите. Для крема взбейте сметану, сливки и сахар до воздушной консистенции.

У бисквита срежьте верхушку, оставив снизу корж толщиной примерно 1–2 см, а остальную часть нарежьте кубиками. Нижний корж пропитайте сиропом от ананасов, смажьте кремом и посыпьте орехами с кусочками ананаса. Затем каждый кусочек бисквита окунайте в крем и выкладывайте слоями в виде высокой горки, добавляя ананасы и орехи между слоями. Готовый торт уберите в холодильник минимум на 2–3 часа.

Полезный совет: если дать «Панчо» постоять ночь в холодильнике, вкус становится намного ярче — бисквит отлично пропитывается кремом и ананасовым сиропом.

Ольга Шмырева
