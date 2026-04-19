Ничего не варю и собираю за 7 минут: салат с ветчиной и оливками. Кремовая заправка из авокадо

Этот салат выручает, когда нужно быстро собрать что-то вкусное из простых продуктов. Сочетание ветчины, ананаса и сыра получается очень удачным — сладкое, соленое и нежное одновременно. А заправка делает его легче и интереснее привычных вариантов.

Ингредиенты: ветчина — 200–250 г, сыр — 150 г, ананасы — 200 г, маслины — 100 г, болгарский перец — 2 шт., авокадо — 1 шт., йогурт — 3–4 ст. л., чеснок — 1 зубчик, желток — 1 шт., соль — по вкусу.

Ветчину нарезают небольшими кубиками, болгарский перец — аккуратными кусочками. Ананасы освобождают от сиропа и тоже нарезают, маслины измельчают. Сыр натирают на крупной терке, чтобы он равномерно распределился и дал легкую сливочность.

Для заправки смешивают йогурт, размятый желток, мелко нарезанный чеснок и немного авокадо — получается мягкий, насыщенный вкус без тяжести. Этой смесью заправляют салат, аккуратно перемешивают и при необходимости подсаливают.

