23 мая 2026 в 10:59

Я перестал готовить салаты по старинке, когда попробовал этот с рисом и маринованным луком

Фото: D-NEWS.ru
Обычно я не трачу время на сложные гарниры. Но этот салат с маринованным луком заставил меня по-новому взглянуть на рис.

Ингредиенты

Рис — 200 г, лук-шалот — 4 шт., яйца — 4 шт., горошек зеленый — 150 г, огурец — 2 шт., зеленый лук — 1 пучок, мята — 0,3 пучка, кинза — 0,3 пучка, уксус яблочный — 40 мл, сахар — 1 ст. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., лавровый лист — 1 шт., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, оливковое масло — 50 мл, лимонный сок — 1 ст. л., кайенский перец — на кончике ножа.

Как готовлю

Сначала я замариновал лук накануне вечером, чтобы он отдал всю свою пряность. В сотейник налил уксус, воду, добавил сахар, кориандр, лаврушку и соль — довел до кипения и остудил. Нарезал шалот кольцами, залил маринадом и убрал в холодильник на сутки.

Отварил рис по инструкции и вкрутую сварил яйца. Бланшировал зеленый горошек в кипятке минуту, потом обдал ледяной водой. Смешал в миске остывший рис, горошек, нарезанные кружками огурцы, зеленый лук, мяту и кинзу.

Заправил все взбитым с лимонным соком и кайенским перцем маслом. Выложил на блюдо, украсил половинками яиц и маринованным луком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я замариновал шалот на ночь — и это был гениальный ход. Лук перестал быть агрессивным, стал мягким, почти сладким, и идеально подружился с рассыпчатым рисом. Салат получился не «гарнирным», а полноценным блюдом. Советую подавать его теплым, с ломтиком рыбы — огурцы остаются хрустящими даже на следующий день.

