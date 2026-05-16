Фасоль готов закупать мешками — готовлю ее по-балкански: аромат такой, что семья спешит на кухню сразу

Обычный фасолевый суп кажется пресным и скучным, после того как я приготовил балканскую версию. Наваристый, густой, с дымным ароматом и мягкой фасолью, которая тает во рту.

Что понадобится

400 г фасоли, 1 кг копченой рульки, 400 г лука, 2,5-3 л воды, соль по вкусу, 70 мл растительного масла, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. паприки, 3-4 зубчика чеснока.

Как я готовлю

Фасоль замачиваю на ночь. Утром сливаю воду, перекладываю в кастрюлю, добавляю рульку, заливаю свежей водой. Довожу до кипения, первую воду сливаю, заливаю чистой водой. Добавляю лук, варю на среднем огне 1,5-2 часа до мягкости фасоли.

Рульку достаю, отделяю мясо от кости, возвращаю в кастрюлю. На сковороде разогреваю масло, обжариваю муку до золотистого цвета, добавляю паприку, быстро перемешиваю и вливаю в суп. Хорошо перемешиваю. Добавляю чеснок, даю настояться 10–15 минут.

