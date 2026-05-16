МИД РФ сделал заявление о «Сармате» и «горячих головах» на Западе

Успешное испытание новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат» призвано продемонстрировать военный потенциал России западным странам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва обязана реагировать на агрессивные концепции безопасности, которые развиваются вблизи российских рубежей, передает РИА Новости. По мнению дипломата, демонстрация такой силы необходима для стабилизации международной обстановки и сдерживания оппонентов.

Мы должны уверенно, спокойно, твердо, ответственно показывать свои собственные возможности для охлаждения горячих голов, скажем так, которых немало и которые особенно по периметру наших границ к Западу играют с разного рода концепциями зонтиков, — сказал дипломат.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске этой межконтинентальной баллистической ракеты. Глава государства ранее указывал, что «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире, способным преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО. По информации военного ведомства, первый укомплектованный этими ракетами полк планируется поставить на боевое дежурство уже до конца текущего года.