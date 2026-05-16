«Не нужна реклама»: в МИД РФ раскрыли уникальную особенность «Сармата» Рябков: комплекс «Сармат» преодолевает все системы ПРО и не имеет аналогов

Новый российский ракетный комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает любые существующие системы противоракетной обороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, аналогов этой стратегической системы в мире нет, поэтому она не нуждается в рекламе.

Аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого. Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы противоракетной обороны, — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что специалисты на Западе не хуже российских отдают себе в этом отчет, но не хотят создавать лишнюю информационную шумиху вокруг «Сармата». По его мнению, опубликованные Минобороны РФ кадры пуска «Сармата» говорят сами за себя и являются лучшим подтверждением боевых возможностей ракеты.

Ранее были опубликованы уникальные кадры испытаний стратегического комплекса «Сармат». Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания. По словам президента России Владимира Путина, на сегодняшний день это самый мощный ракетный комплекс в мире.