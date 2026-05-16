В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса

В России вскоре может появиться хлеб на закваске, микроорганизмы которой побывали в космосе, передает пресс-служба ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (НИИХП). Эксперимент был проведен совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН, передает KP.RU.

Речь идет о проекте, когда в 2025 году биоспутник «Бион-М2» вывели на орбиту с уровнем радиации почти в два раза выше, чем на МКС. На нем в космос отправились лиофильно высушенные молочнокислые бактерии. Ученые хотели выяснить, как невесомость, температурные колебания и мощное ионизирующее излучение воздействуют на свойства микроорганизмов, которые отвечают за вкус и качество хлеба.

Все наши культуры молочнокислых бактерий прекрасно перенесли полет, проявив высокую адаптивность и сохранив биотехнологические свойства, — отметила заместитель директора НИИХП, ведущий научный сотрудник Олеся Савкина.

