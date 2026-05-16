День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 11:30

В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России вскоре может появиться хлеб на закваске, микроорганизмы которой побывали в космосе, передает пресс-служба ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (НИИХП). Эксперимент был проведен совместно с Институтом медико-биологических проблем РАН, передает KP.RU.

Речь идет о проекте, когда в 2025 году биоспутник «Бион-М2» вывели на орбиту с уровнем радиации почти в два раза выше, чем на МКС. На нем в космос отправились лиофильно высушенные молочнокислые бактерии. Ученые хотели выяснить, как невесомость, температурные колебания и мощное ионизирующее излучение воздействуют на свойства микроорганизмов, которые отвечают за вкус и качество хлеба.

Все наши культуры молочнокислых бактерий прекрасно перенесли полет, проявив высокую адаптивность и сохранив биотехнологические свойства, — отметила заместитель директора НИИХП, ведущий научный сотрудник Олеся Савкина.

Ранее стало известно, что российская частная космическая компания Space Energy планирует до конца 2026 года начать возводить собственный космодром. Он будет построен в Приморском крае и запускать сверхлегкие ракеты.

В 2027 году с космодрома Восточный планируется запуск ракеты «Старт-1М». Носитель создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь». Новая ракета сможет выводить на орбиты высотой от 200 до 1500 километров аппараты массой от 150 до 700 килограммов.

Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 мая: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 мая: где сбои в России
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
Россия
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Власть
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Каждый раз радуюсь подсохшему багету — время готовить эти вкуснейшие гренки! Получаются, словно только из пекарни
Общество
Каждый раз радуюсь подсохшему багету — время готовить эти вкуснейшие гренки! Получаются, словно только из пекарни
Общество
Россия
хлеб
микроорганизмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти в половине областей Украины объявили воздушную тревогу
Известный продюсер ответил, почему Россия не вернется на Евровидение
Вирусолог объяснила отсутствие вакцины от хантавируса
«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая
«На Украине сейчас модно»: эксперт о новой тактике Киева в «фейкометстве»
Грузовик и минивэн устроили жесткое лобовое ДТП под Ростовом
Движение машин по Крымскому мосту приостановили
Лавров обвинил Запад и ООН в молчании о языковом геноциде на Украине
В июне пенсии выплатят досрочно из-за одного фактора
Рябков раскрыл новые подробности о переговорах России и США
«Туго, трудно»: Рябков заявил о сложностях в отношениях России и США
Володин описал мрачное будущее Армении при выходе из ЕАЭС
В России может появиться хлеб на закваске с бактериями из космоса
Опытная няня хотела уложить ребенка спать, но случайно убила его
Почему не работает Telegram сегодня, 16 мая: замедление, когда заблокируют
Летевший в Анталью самолет экстренно посадили из-за сообщений о бомбе
Трамп ответил на вопрос о готовности Ирана к капитуляции
Военэксперт объяснил, почему США создали биолаборатории именно на Украине
Отставку кабмина Латвии объяснили действием «проклятия Зеленского»
Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат 1,5 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.