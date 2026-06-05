Беру кг лука и готовлю луковые палочки с хрустящей корочкой — к супу, на закуску и к любой намазке

Беру кг лука и готовлю луковые палочки с хрустящей корочкой — к супу, на закуску и к любой намазке

Если дома закончился хлеб или хочется чего-то более интересного к супу, салату или намазкам, выручают эти ароматные луковые палочки. Они получаются мягкими внутри, румяными снаружи и настолько вкусными, что исчезают со стола еще горячими.

Главный секрет рецепта — большое количество обжаренного лука. Во время выпечки он отдает тесту сладковатый аромат и делает мякиш особенно нежным. Такие палочки отлично заменяют хлеб, подходят к первым блюдам и прекрасно сочетаются с домашними намазками.

Для приготовления вам понадобится: молоко теплое — 500 мл, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., сухие дрожжи — 1 ст. л., лук репчатый — 1 кг, мука — около 1 кг, сода — 1 ч. л., уксус 9% — 1 ч. л., растительное масло — 3 ст. л. для жарки лука, яйцо — 1 шт. для смазывания по желанию.

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Готовый лук полностью остудите. В теплое молоко добавьте соль, сахар и сухие дрожжи, перемешайте. Всыпьте около 300 г муки, размешайте до однородности и оставьте на 10 минут. Затем добавьте остывший лук и перемешайте.

Постепенно подсыпайте оставшуюся муку и замешивайте мягкое тесто. Соду погасите уксусом и вмешайте в тесто. Оно должно получиться эластичным и не слишком плотным. Накройте миску полотенцем и оставьте тесто в теплом месте примерно на 40–50 минут.

Затем разделите его на небольшие части и сформируйте продолговатые палочки. Выложите заготовки на противень с пергаментом, при желании смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до красивой золотистой корочки.