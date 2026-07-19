Ради этого салата лук скупаю мешками — собираю немецкий луковый салат за 10 минут: уделает любую закуску на раз

Ради этого салата лук скупаю мешками — собираю немецкий луковый салат за 10 минут: уделает любую закуску на раз

Беру обычный репчатый лук, уксус, растительное масло и семена — и за 10 минут готовлю немецкий луковый салат, который подают к мясу или колбаскам. Получается пикантная закуска: лук маринуется в кисло-сладкой заправке, становится хрустящим, но не горчит, а аромат семян тмина и горчицы делает вкус глубоким и насыщенным.

Ингредиенты

Лук репчатый красный или белый — 2-3 шт, вода — 1 стакан, уксус яблочный или винный 6% — 2 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 0,25 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, тмин — 1 ч. л., горчица в зернах — 1 ч. л., укроп или петрушка свежие — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю лук тонкими кольцами или полукольцами. Тем временем готовлю маринад: смешиваю воду, уксус, масло, сахар, соль, перец, тмин и зерна горчицы. Заливаю луковые кольца маринадом, добавляю мелко рубленную зелень. Самое сложное — это подождать 10–15 минут, чтобы лук промариновался, но не стал слишком мягким. Подаю сразу или даю настояться в холодильнике до часа — так вкус становится насыщеннее. Идеально к мясу, колбаскам, блюдам на гриле или как самостоятельная закуска.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивительно, но луковый салат — идеальный пример из категории «меньше продуктов, больше вкуса». Я боялся, что будет слишком кислотно, но масло смягчило уксус, а тмин добавил дымка. Текстура — просто сказка: лук не размяк, а остался упругим. Берите на пикник!