Закручиваю Кубанский салат на зиму — банки уходят на ура: с пикантной кислинкой, идеально к мясу

Закручиваю Кубанский салат на зиму — банки уходят на ура: с пикантной кислинкой, идеально к мясу

Беру капусту, помидоры, огурцы, перец и лук — нарезаю, солю, добавляю масло и уксус, даю настояться часик, провариваю 10 минут и закатываю в банки. Получается хрустящий, сочный, ароматный салат, который пахнет летом и исчезает со стола в первую очередь. Овощи остаются плотными, маринад прозрачным, а вкус — сладко-кислым, с пряной ноткой перца и лаврушки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг плотных помидоров, 1 кг капусты, 1 кг огурцов, 1 кг болгарского перца, 500 г лука, 500 г моркови, 1,5 ст. ложки соли, 100–120 г сахара, 250 мл растительного масла, 150 мл 9%-ного уксуса, 20 горошин черного перца, 10 лавровых листов.

Капусту нашинкуйте, посолите половиной соли, разомните. Огурцы, помидоры нарежьте кубиками, перец — соломкой, лук — полукольцами, морковь натрите. В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте оставшуюся соль, сахар, масло, треть уксуса, перец и лаврушку. Оставьте на час. Поставьте на огонь, доведите до кипения, варите 8 минут, затем влейте оставшийся уксус, проварите минуту. Разложите горячим по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла Кубанский — зимой банка улетела за ужином, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила острый перец для пикантности, а уксус уменьшила до 100 мл. Кстати, морковь можно нарезать соломкой, а не тереть. Находка, а не рецепт!