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19 июля 2026 в 14:30

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут румяные розочки готовы — вкусная выпечка с ветчиной и сыром

Фото: D-NEWS.ru
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Беру слоеное тесто, раскатываю, смазываю острым соусом, выкладываю тонкие ломтики ветчины и щедро посыпаю сыром — сворачиваю рулетом, режу на шайбочки и запекаю до румяных «розочек» с хрустящими лепестками. Получается закуска, которая исчезает быстрее, чем я успеваю ее достать из духовки: слоистое тесто поднимается, становится золотистым и невесомым, ветчина дает сочность, а сыр плавится и тянется при каждом кусочке. Аромат как в лучшей пекарне, а подача как на праздничном столе.

Для приготовления вам понадобится: 400 г слоеного теста, 300 г ветчины, 50–70 г твердого сыра, 3–4 ст. ложки острого соуса, мука для раскатки, 1 яйцо для смазки.

Тесто раскатайте в прямоугольник, смажьте соусом, распределите ветчину, посыпьте тертым сыром. Сверните плотным рулетом, нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Выложите на противень с пергаментом срезом вниз, слегка прижмите, чтобы «розочки» раскрылись. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими или теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти розочки на ужин — они улетели за 5 минут, даже дети, которые не любят ветчину, просили добавки. Я добавила в начинку маринованные огурчики и горчицу. Кстати, вместо сыра можно взять моцареллу — тянуться будет еще лучше. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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