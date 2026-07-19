Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 11:30

Лимон и молоко — все. Через 15 минут на столе домашний сыр: натуральный, вкусный, без химии

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашний сыр из подручных продуктов: молоко, уксус и соль — это все. Готовится быстрее, чем сбегаешь в магазин.

Ингредиенты

Молоко (3,2% и выше) — 1 л, уксус 9% или сок лимона — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., по желанию специи (перец, паприка, травы).

Как готовлю

Сначала нагреваю молоко в кастрюле до 80–90 °C — почти до кипения, но не даю закипеть. Добавляю соль и уксус, быстро перемешиваю. Молоко тут же начинает сворачиваться: появляются белые хлопья и отделяется желтоватая сыворотка. Держу на огне еще 2–3 минуты, помешивая. Откидываю массу на марлю, даю сыворотке полностью стечь. Заворачиваю сыр в марлю и ставлю под пресс на 10–15 минут. Готово — нежный, теплый сыр уже можно пробовать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус сливочный, с легкой, приятной кислинкой. Рекомендую подавать с медом и грецкими орехами: контраст сладкого и солоноватого — это шикарно. Хранится в холодильнике два дня, но у меня закончился за ужином.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаку пяти беспилотников на Москву предотвратили силы ПВО
В Германии будут судить неонациста, который копирует внешний вид Гитлера
Румынский политолог раскрыл истинную цель эскалации конфликта на Украине
Российские дроны сбили тараном БПЛА ВСУ у Красного Лимана
В Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров»
Сальдо раскрыл масштабы атак ВСУ на Херсонскую область за неделю
Бывший дом Кости Цзю в Сиднее ушел с молотка за 399 млн рублей
Спасатели эвакуировали потерявшихся на реке сапбордистов
Назван способ лишить ВСУ всех поставок топлива и вооружений
Обстановка в Крыму 19 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
В российском регионе сошли с рельсов вагоны
Стихия ударила по перинатальному центру в российском городе
Крупнейшие российские аэропорты ввели ограничения на полеты
Эксперт рассказал, как продать собранные в лесу грибы
В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ
Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 19 июля: где можно заправиться
Зеленский выступил с обращением после массированных ударов по Киеву
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в РФ
В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.