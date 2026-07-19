Лимон и молоко — все. Через 15 минут на столе домашний сыр: натуральный, вкусный, без химии

Лимон и молоко — все. Через 15 минут на столе домашний сыр: натуральный, вкусный, без химии

Домашний сыр из подручных продуктов: молоко, уксус и соль — это все. Готовится быстрее, чем сбегаешь в магазин.

Ингредиенты

Молоко (3,2% и выше) — 1 л, уксус 9% или сок лимона — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., по желанию специи (перец, паприка, травы).

Как готовлю

Сначала нагреваю молоко в кастрюле до 80–90 °C — почти до кипения, но не даю закипеть. Добавляю соль и уксус, быстро перемешиваю. Молоко тут же начинает сворачиваться: появляются белые хлопья и отделяется желтоватая сыворотка. Держу на огне еще 2–3 минуты, помешивая. Откидываю массу на марлю, даю сыворотке полностью стечь. Заворачиваю сыр в марлю и ставлю под пресс на 10–15 минут. Готово — нежный, теплый сыр уже можно пробовать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Вкус сливочный, с легкой, приятной кислинкой. Рекомендую подавать с медом и грецкими орехами: контраст сладкого и солоноватого — это шикарно. Хранится в холодильнике два дня, но у меня закончился за ужином.