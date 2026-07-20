Россиянам напомнили, сколько они будут отдыхать в августе

Россиянам напомнили, сколько они будут отдыхать в августе Доцент Копылов: в августе россиян ждут 21 рабочий день и 10 выходных

Россиян в августе 2026 года ожидает 21 рабочий день и 10 выходных, заявил РИА Новости доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов. По словам эксперта, это касается тех, кто работает пять дней в неделю.

Он также отметил, что в августе отсутствуют государственные праздники. В связи с этим дополнительных нерабочих дней в течение месяца не предусмотрено, уточнил эксперт.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина предупредила, что отсутствие отдыха грозит потерей внимательности и является хроническим стрессом для нервной системы. Специалист подчеркнула, что циркадные ритмы без отпуска сбиваются, организм может перестать различать день и ночь.

До этого психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы. Среди других последствий чрезмерного трудоголизма он выделил алкоголизм, конфликты с близкими и даже разрушение семьи.