Россиянам рассказали, будут ли еще длинные выходные в 2026 году

Россиянам рассказали, будут ли еще длинные выходные в 2026 году Петкилев: последние трехдневные выходные в России прошли с 12 по 14 июня

Последние трехдневные выходные в 2026 году уже прошли, рассказал РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев. По его словам, это был период с 12 по 14 июня во время празднования Дня России.

Последний в этом году трехдневный отдых пришелся на 12–14 июня. Тогда работники отдыхали три дня подряд благодаря Дню России, который совпал с пятницей. До конца 2026 года подобных периодов больше не будет, — заявил Петкилев.

День народного единства в этом году выпадает на среду, добавил он. Поэтому россиян ожидает только один выходной день в середине рабочей недели без трехдневного отдыха.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно для тех, чьи дети учатся в младших классах. Парламентарий отметил, что первый поход ребенка в школу, встреча с одноклассниками и учителями являются уникальным событием, и не стоит лишать семьи подобных волшебных моментов.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам министра, действующее гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках установленных норм без введения дополнительного нерабочего дня.