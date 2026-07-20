Стало известно, где в России получают самые высокие пенсии Названо пять регионов России с самыми высокими средними пенсиями

Самая высокая средняя пенсия в России по итогам июня 2026 года зафиксирована на Чукотке, передает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, в пятерку регионов вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Средний размер пенсии на Чукотке составил 42 270 рублей. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, где платят 38 831 рубля. Далее следуют Камчатский край со средней пенсией 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.