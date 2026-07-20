Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 02:09

Стало известно, где в России получают самые высокие пенсии

Названо пять регионов России с самыми высокими средними пенсиями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самая высокая средняя пенсия в России по итогам июня 2026 года зафиксирована на Чукотке, передает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. Так, в пятерку регионов вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Средний размер пенсии на Чукотке составил 42 270 рублей. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, где платят 38 831 рубля. Далее следуют Камчатский край со средней пенсией 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.

Общество
Россия
пенсии
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нищая катастрофа»: Трамп высказался о Великобритании
Стало известно, где в России получают самые высокие пенсии
Более 30 стран приедут на саммит Россия — Африка
Рынок нефти отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке
Капитан сборной Испании добавил свое имя в список великих футболистов
Ульянов раскрыл позицию России по украинской пропаганде
В Рособрнадзоре раскрыли новое правило для будущих ЕГЭ
Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Стало известно, кто занял первое место на ЧМ-2026 по футболу
Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ
У боевиков в Африке нашли технику ВСУ
Минобороны РФ раскрыло данные о сбитых за неделю украинских БПЛА
Россия предложила площадку для арабо-иранского диалога
Названы регионы России с самым активным ростом ипотеки
Жителей Подмосковья предупредили об угрозе с воздуха
Участникам СВО могут изменить правила расчета служебного стажа
В России хотят ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей
Аргентина установила новый антирекорд в финале ЧМ
В Иордании нашли неопознанные останки
Вашингтон усиливает авиацию на Ближнем Востоке новыми самолетами
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.