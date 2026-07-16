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16 июля 2026 в 08:31

Мешаю яйца с зеленым луком и мукой: яичные пирожки за 10 минут — никакого теста и дрожжей

Фото: D-NEWS.ru
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Когда времени совсем мало, а хочется чего-нибудь домашнего и сытного, готовлю эти ленивые яичные пирожки. Возиться с тестом не придется — все ингредиенты просто смешиваются в одной миске.

Получаются румяные лепешки с нежной начинкой, которые одинаково вкусны и горячими, и холодными. А со сметаной и свежей зеленью исчезают со стола за считанные минуты.

Для приготовления вам понадобится: отварные яйца — 3–4 шт., сырое яйцо — 1 шт., куриная ветчина — 100 г, мука — 50 г, зеленый лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, растительное масло — для жарки. Для подачи: сметана и свежий укроп.

Отварные яйца и ветчину натрите на крупной терке. Зеленый лук мелко нарежьте.

В глубокой миске соедините натертые яйца, ветчину, зеленый лук, муку и сырое яйцо. Посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Масса должна получиться густой и хорошо держать форму. Если яйца очень крупные, можно добавить еще немного муки.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, слегка прижимая, чтобы получились небольшие круглые пирожки.

Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до красивой золотистой корочки.

Подавайте со сметаной, посыпав свежим укропом или зеленым луком.

Проверено редакцией
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яйца
пирожки
ветчина
зеленый лук
сметана
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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