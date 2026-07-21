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21 июля 2026 в 17:03

Грядки пустовать не должны: что посадить в июле после лука и чеснока для нового урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Июль — отличное время, чтобы получить второй урожай с одной грядки. После уборки лука и чеснока землю можно использовать повторно, если правильно подготовить ее к новым посадкам. Это не займет много времени, а результат приятно удивит.

Сначала хорошо пролейте грядку водой, а на следующий день разрыхлите и разровняйте почву. Для восстановления запаса питательных веществ используйте зольный настой: смешайте 1 литр золы с 10 литрами кипятка, оставьте на сутки и полейте землю.

После этого можно приступать к посеву. Дайкон высевают на глубину 3–4 см, оставляя между растениями не менее 30 см. Пекинскую капусту после посева рекомендуется присыпать смесью золы и табачной пыли, а всходы накрыть спанбондом. Репу сеют неглубоко — не более 1,5 см, и уже к сентябрю можно собрать урожай.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что июльские посадки позволяют использовать грядки с максимальной пользой. Дополнительно не забывайте регулярно поливать молодые всходы — в жаркую погоду им особенно нужна влага.

Ранее сообщалось, что многие дачники ждут цветения гортензий до середины лета, но его можно немного приблизить. Для этого не нужны дорогие препараты — достаточно создать кусту теплые условия после зимы.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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