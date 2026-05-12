Натираю сыр на терке и кидаю щепотку паприки — через 5 минут янтарные сырные палочки готовы, хрустят лучше крекеров и тают во рту

Это гениально простой рецепт моментальной закуски для тех, кто любит хрустящие сырные угощения, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой духовки — просто натер сыр, добавил паприку и обжарил на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, румяные сырные палочки с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежнейшей, тягучей серединой внутри. Паприка придает им легкую дымчатую нотку и красивый янтарный оттенок. Такие палочки намного вкуснее и хрустят лучше магазинных крекеров, при этом готовятся из трех ингредиентов за считаные минуты.

Идеальны к супу вместо хлеба, к пиву как закуска или просто так к чаю. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают со стола молниеносно.

Для приготовления вам понадобится: 200 г твердого сыра (чеддер, гауда, российский или смесь), 1 яйцо, щепотка паприки, по щепотке соли и черного перца (по желанию). Сыр натрите на мелкой терке в миску. Добавьте яйцо и паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте вилкой до получения густой, однородной массы. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне.

Масло можно не добавлять, так как сыр содержит достаточно жира. Выкладывайте сырную массу столовой ложкой на сковороду, формируя небольшие палочки или лепешки. Обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Палочки будут хрустящими снаружи и мягкими внутри. Подавайте горячими. Они вкусны и теплыми, и остывшими.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эти сырные палочки. Даже остывшими они остались хрустящими — не стали резиновыми, как пережаренный сыр. Кстати, вместо паприки можно взять сушеный чеснок или прованские травы — вкус будет ещё интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
