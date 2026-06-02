02 июня 2026 в 13:00

Хочу пирожки, но нет времени на тесто: беру лаваш, кручу трубочки и жарю — получается в сто раз вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Хотите приготовить сытный перекус, который заменит и пирожки, и бутерброды, но готовится в разы быстрее? Попробуйте трубочки из лаваша с начинкой — это невероятно просто, бюджетно и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: хрустящая, румяная корочка снаружи и сочная, тягучая начинка из ветчины, сыра и яиц внутри, которая делает каждый кусочек настоящим удовольствием.

Беру лаваш и кручу трубочки: готовлю и на завтрак, и на перекус — получается вкуснее пирожков. Обалденная вкуснятина: тонкий армянский лаваш, обжаренный до золотистой хрустящей корочки, а внутри — нежная, ароматная начинка с расплавленным сыром, которая отлично держит форму и не вытекает.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий армянский лаваш, 100 г ветчины, 100 г твердого сыра, 2 вареных яйца, 2 ст. л. сметаны или майонеза, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца и ветчину нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте сметану, соль и перец, тщательно перемешайте. Лаваш разрежьте на полоски шириной 10–12 см. На край каждой полоски выложите 1-2 столовые ложки начинки, сверните плотной трубочкой. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте трубочки со всех сторон по 2-3 минуты до румяной корочки. Подавайте горячими к чаю или кофе.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти трубочки из лаваша с начинкой. Даже те, кто равнодушен к лавашу, уплетали хрустящие рулетики за обе щеки. Кстати, ветчину можно заменить курицей или грибами. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
