Трубочки из лаваша с курицей и овощами можно готовить хоть тонну — улетают вмиг

Трубочки из лаваша с курицей и овощами можно готовить хоть тонну — улетают вмиг

Эта закуска у нас долго не задерживается — сколько ни приготовь, тарелка пустеет за минуты. Тонкий лаваш после обжарки становится хрустящим, а внутри — сочная куриная начинка с овощами и расплавленным сыром. Все максимально просто, без сложных продуктов и лишней возни.

Получается настоящая вкуснота: снаружи румяная хрустящая корочка, внутри — нежная курочка, мягкие овощи и тянущийся сыр. Такие трубочки хороши и горячими, и уже остывшими — удобно брать на перекус или подавать к чаю.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., сыр — 40–50 г, лаваш — около 80 г, копченая паприка — 1 ч. л., растительное масло — для жарки, соль — по вкусу.

Куриное филе отвариваю и разбираю на волокна. Лук нарезаю мелким кубиком, морковь натираю на терке. Овощи обжариваю на растительном масле до мягкости и легкой золотистости, затем смешиваю с курицей. Добавляю соль и немного копченой паприки для аромата.

Сыр нарезаю небольшими кусочками. Лаваш режу прямоугольниками, выкладываю начинку, добавляю сыр и сворачиваю плотными трубочками.

Обжариваю на сковороде до румяной хрустящей корочки со всех сторон.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». секрет в двух ложках разного масла.