Беру лаваш, ветчину и сыр — заливаю сметаной с чесночком. Быстрый и вкусный ужин готов. Не сравнится ни с какой запеканкой

Беру лаваш, ветчину и сыр — заливаю сметаной с чесночком. Быстрый и вкусный ужин готов. Не сравнится ни с какой запеканкой

Трубочки из лаваша, запеченные в соусе, — моя новая находка для быстрого ужина. Беру тонкий лаваш, ветчину и сыр, сворачиваю рулетики и запекаю под ароматной заливкой.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаристые трубочки снаружи и мягкие, пропитанные сливочно-чесночным соусом внутри, с сочной начинкой из ветчины, помидоров и тягучего сыра. Блюдо настолько вкусное, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: лаваш, 200 граммов ветчины, 150 граммов твердого сыра, 1 помидор, 3 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки майонеза, 100 миллилитров молока, 1 столовая ложка муки, 1 зубчик чеснока, 1 щепотка соли, 1 столовая ложка рубленой зелени.

Лаваш разрежьте на полоски. Ветчину и помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. На каждый кусочек лаваша выложите начинку, сверните трубочкой. Для соуса смешайте сметану, майонез, молоко, муку, измельченный чеснок, соль и зелень. Выложите трубочки в форму, залейте соусом, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяной корочки.

