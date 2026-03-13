Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:13

Трубочки: заворачиваю яблоки и творог в лаваш и жарю. Десерт за 10 минут, который исчезает быстрее пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Когда дома есть лаваш и пара яблок, получается простой и очень уютный десерт. Хрустящие трубочки с мягкой начинкой из яблок и творога внутри напоминают штрудель, только готовятся в разы быстрее — без духовки и сложного теста.

Творог делает начинку более мягкой и сливочной, а яблоки дают легкую кислинку.

Ингредиенты: лаваш — 2 листа (примерно 35×35 см), яблоки — 400–500 г, творог — 200 г, сахар — 2-3 ст. л., растительное масло — 3-4 ст. л., сахарная пудра для подачи.

Приготовление: яблоки очистите и нарежьте мелкими кубиками. Потушите их на сковороде с парой ложек воды 5–7 минут, чтобы стали мягкими. Остудите и смешайте с творогом и сахаром. Лаваш разрежьте на квадраты. На край каждого выложите полоску начинки и плотно сверните трубочкой.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте трубочки сначала швом вниз, затем переверните и подрумяньте со всех сторон до хрустящей корочки. Готовые трубочки немного остудите и щедро посыпьте сахарной пудрой. Получается ароматный, хрустящий десерт — простой, но очень домашний.

Ранее мы делились рецептом новенького слоеного салата, который покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля.

