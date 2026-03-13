Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 09:05

Лазанья для занятых: сочный слоеный пирог из лаваша и готового фарша

Лазанья из лаваша Лазанья из лаваша Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лазанью любят многие, но возиться с листами теста, отваривать их, переживать, что слипнутся, удовольствие сомнительное. Знакомьтесь с идеальной альтернативой: ленивая лазанья на основе обычного тонкого лаваша. Получается ничуть не хуже классики: сочные мясные слои, нежный соус и аппетитная сырная корочка.

Начните с соуса. Луковицу и пару зубчиков чеснока измельчите, обжарьте на сковороде до прозрачности. Туда же отправьте 500 г мясного фарша. Советуем смесь свинины с говядиной, но подойдет и просто куриный. Жарьте, разбивая комочки, пока фарш не побелеет. Добавьте 500 мл томатного пассаты или просто протертых помидоров, посолите, поперчите, киньте щепотку сушеного базилика и орегано. Тушите 10 минут на медленном огне.

Теперь собирайте лазанью. В отдельной миске смешайте 200 мл сметаны, 100 мл молока и щепотку соли — это будет заливка. В форму для запекания постелите первый лист лаваша так, чтобы края немного свисали. Смажьте его сметанной заливкой, выложите треть мясного соуса, посыпьте тертым сыром моцарелла или любым другим. Повторите слои еще два раза. Последний лист лаваша заверните краями внутрь, обильно полейте оставшейся заливкой и засыпьте сыром — примерно 150 г. Запекайте при 180 градусах 25–30 минут до румяной корочки.

  • Совет: перед подачей дайте лазанье постоять 10 минут вне духовки, тогда она будет лучше резаться.

Читайте также: рулетики из лаваша с фаршем в духовке — рецепт целых трех начинок!

лаваш
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простой рецепт
быстрый рецепт
лазанья
обед
ужин
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности об украинском ударе по больнице в ДНР
Появились страшные кадры госпиталя в ДНР после удара ВСУ
Иран ударил по американскому авианосцу Abraham Lincoln
Samsung готовится к возвращению на российский рынок
Экс-топ-менеджеров «Газпрома» связали с хищением 8 млрд на центре Кабаевой
Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
Россияне столкнутся с отказами в выдаче карт с 2027 года
Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко
Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому
Губернатор из США опубликовал фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке
Азиатская страна начнет переговоры с Россией по закупкам нефти
Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни
В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом
Ключевая ставка 3%: чем опасны дешевые кредиты, что взлетит в цене
Дизельное топливо из затонувшего теплохода разлилось по Енисею
США выпустили ракеты по иранскому судну в Персидском заливе
«Им не нравится Европейский союз»: Каллас обвинила Трампа в хитрой тактике
В Приморье поймали тигра-людоеда
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 марта: инфографика
Россиянка четыре года получала пенсию за умершую мать
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.