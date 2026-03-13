Лазанья для занятых: сочный слоеный пирог из лаваша и готового фарша

Лазанью любят многие, но возиться с листами теста, отваривать их, переживать, что слипнутся, удовольствие сомнительное. Знакомьтесь с идеальной альтернативой: ленивая лазанья на основе обычного тонкого лаваша. Получается ничуть не хуже классики: сочные мясные слои, нежный соус и аппетитная сырная корочка.

Начните с соуса. Луковицу и пару зубчиков чеснока измельчите, обжарьте на сковороде до прозрачности. Туда же отправьте 500 г мясного фарша. Советуем смесь свинины с говядиной, но подойдет и просто куриный. Жарьте, разбивая комочки, пока фарш не побелеет. Добавьте 500 мл томатного пассаты или просто протертых помидоров, посолите, поперчите, киньте щепотку сушеного базилика и орегано. Тушите 10 минут на медленном огне.

Теперь собирайте лазанью. В отдельной миске смешайте 200 мл сметаны, 100 мл молока и щепотку соли — это будет заливка. В форму для запекания постелите первый лист лаваша так, чтобы края немного свисали. Смажьте его сметанной заливкой, выложите треть мясного соуса, посыпьте тертым сыром моцарелла или любым другим. Повторите слои еще два раза. Последний лист лаваша заверните краями внутрь, обильно полейте оставшейся заливкой и засыпьте сыром — примерно 150 г. Запекайте при 180 градусах 25–30 минут до румяной корочки.

Совет: перед подачей дайте лазанье постоять 10 минут вне духовки, тогда она будет лучше резаться.

