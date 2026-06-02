02 июня 2026 в 11:35

Растираю масло с творогом до однородности — пеку «Сладкие конвертики»: хрустящие как слойки, а тают как зефир

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежное творожное печенье. Никакой возни — просто замесил тесто, раскатал, свернул конвертиками и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоистые конвертики с золотистой корочкой и нежнейшей рассыпчатой серединкой, которая буквально тает во рту. Творог делает печенье мягким, масло — рассыпчатым. Идеальны к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 150 г сливочного масла, 250 г муки, 50 г сахара, яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, добавьте размягченное масло, яйцо, сахар и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт 3-4 мм, нарежьте квадратами. В центр каждого выложите начинку (изюм, орехи или варенье), сверните конвертиком. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла эти «Сладкие конвертики». Удивило то, что тесто получилось очень нежным и не липло к рукам. Печенье вышло слоистым, хрустящим по краям и рассыпчатым внутри. Даже на следующий день оно осталось таким же вкусным. Рецепт — настоящая находка для чаепития!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
