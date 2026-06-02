Натираю батон чесноком и сыром — через 10 минут на столе хрустящие чесночно-сырные гренки. Хит к супу и салату

Хотите приготовить идеальную закуску к супу или салату, которая делается буквально из ничего и за считаные минуты? Попробуйте чесночно-сырные гренки — это невероятно просто, бюджетно и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: хрустящая золотистая корочка снаружи, а внутри — мягкий ароматный хлеб, пропитанный расплавленным сыром и пикантным чесноком, который пробуждает аппетит с первого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: 200–300 г батона или белого хлеба, 100 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 ст. ложки сливочного или растительного масла, щепотка соли, свежая зелень (петрушка или укроп) по желанию. Хлеб нарежьте ломтиками толщиной около 1,5 см. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте. Смешайте сыр, чеснок и мелко рубленную зелень. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжарьте ломтики хлеба с одной стороны до румяной корочки, затем переверните. На обжаренную сторону сразу выложите сырно-чесночную смесь, слегка прижмите лопаткой. Жарьте еще 1–2 минуты под крышкой, пока сыр не расплавится. Подавайте гренки горячими к супу, салату или как самостоятельную закуску.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти чесночно-сырные гренки. Даже те, кто не ест хлеб, уплетали хрустящие ломтики за обе щеки. Кстати, вместо сыра можно добавить брынзу — получится с солоноватым акцентом. Находка, а не рецепт!