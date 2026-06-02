Вместо надоевших гренок делаю растрепки из слоеного теста — сыр, ветчина, и через полчаса подаю на стол

Хотите удивить домашних вместо обычных бутербродов чем-то горячим, сытным и необычным? Попробуйте растрепки из слоеного теста с ветчиной и сыром — это невероятно просто, эффектно и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: хрустящие слоистые завиванцы с золотистой корочкой, а внутри — тягучая ароматная начинка из расплавленного сыра и сочной ветчины, которая приятно тянется при каждом надкусывании.

Беру слоеное тесто, натираю сыр и ветчину, скручиваю спиральки — и в духовку — растрепки вместо бутербродов готовы. Получается обалденная вкуснятина: горячие сытные завиванцы с хрустящими слоями, которые выглядят заметно интереснее простых бутербродов и исчезают со стола за считаные минуты. Подавать их можно и к чаю, и к супу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 120–150 г сыра (хорошо плавящегося), 120 г ветчины, 1 куриное яйцо. Тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. Ветчину и сыр натрите на крупной терке, смешайте. Тесто разделите на 2 прямоугольника, каждый раскатайте до 2 мм. На первый пласт выложите начинку, отступив от краев 1,5–2 см, слегка прижмите. Накройте вторым пластом, защипните края, нарежьте на 20 прямоугольников. Сложите их попарно, скрутите спиралью и выложите на противень. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180–200 °C 20–30 минут до светло-коричневого цвета. Подавайте теплыми, пока сыр тянется.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти растрепки из слоеного теста. Даже те, кто равнодушен к выпечке, уплетали горячие завиванцы за обе щеки. Начинку можно дополнить зеленью или грибами. Находка, а не рецепт!