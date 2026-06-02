ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:00

Вместо надоевших гренок делаю растрепки из слоеного теста — сыр, ветчина, и через полчаса подаю на стол

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите удивить домашних вместо обычных бутербродов чем-то горячим, сытным и необычным? Попробуйте растрепки из слоеного теста с ветчиной и сыром — это невероятно просто, эффектно и очень вкусно. Блюдо получается потрясающим: хрустящие слоистые завиванцы с золотистой корочкой, а внутри — тягучая ароматная начинка из расплавленного сыра и сочной ветчины, которая приятно тянется при каждом надкусывании.

Беру слоеное тесто, натираю сыр и ветчину, скручиваю спиральки — и в духовку — растрепки вместо бутербродов готовы. Получается обалденная вкуснятина: горячие сытные завиванцы с хрустящими слоями, которые выглядят заметно интереснее простых бутербродов и исчезают со стола за считаные минуты. Подавать их можно и к чаю, и к супу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 120–150 г сыра (хорошо плавящегося), 120 г ветчины, 1 куриное яйцо. Тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. Ветчину и сыр натрите на крупной терке, смешайте. Тесто разделите на 2 прямоугольника, каждый раскатайте до 2 мм. На первый пласт выложите начинку, отступив от краев 1,5–2 см, слегка прижмите. Накройте вторым пластом, защипните края, нарежьте на 20 прямоугольников. Сложите их попарно, скрутите спиралью и выложите на противень. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180–200 °C 20–30 минут до светло-коричневого цвета. Подавайте теплыми, пока сыр тянется.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти растрепки из слоеного теста. Даже те, кто равнодушен к выпечке, уплетали горячие завиванцы за обе щеки. Начинку можно дополнить зеленью или грибами. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь
Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт
Семья и жизнь
Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт
Кефир, зелень и парочка яиц — заливной пирог пеку прямо в сковороде: вкусно, быстро и лениво!
Общество
Кефир, зелень и парочка яиц — заливной пирог пеку прямо в сковороде: вкусно, быстро и лениво!
Сыр, творог и пучок зелени — через 20 минут подаю ароматные сырники: румяные, нежные — ни грамма муки и сахара
Общество
Сыр, творог и пучок зелени — через 20 минут подаю ароматные сырники: румяные, нежные — ни грамма муки и сахара
Не хочу возиться с тортом: кефир, яйца и цедра лайма — через 30 минут кекс к чаю готов. Вкуснее медовика
Общество
Не хочу возиться с тортом: кефир, яйца и цедра лайма — через 30 минут кекс к чаю готов. Вкуснее медовика
рецепты
завтраки
кулинария
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.