Украинские спортсмены напрасно закрывают лица при виде флага России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал иностранцев уважать победителей.

Зря они это делают, надо уважать победителей, — отметил Песков.

Ранее сборная России стала лидером по общему количеству наград на чемпионате Европы — 2026 по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии. Российские спортсменки завоевали две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды, опередив по сумме медалей сборные Болгарии (восемь медалей) и Израиля (семь медалей).

Также четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов заявил, что после возвращения флага и гимна российским гимнастам необходимо завоевать авторитет на международных соревнованиях. Спортсмен привел в пример ситуацию с фигуристами, которым, по его мнению, не хватило влияния для получения наград на ОИ в Париже.

До этого Международная федерация фехтования допустила взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге.