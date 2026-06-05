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05 июня 2026 в 12:40

«‎Воруют людей с улиц и просят выкуп»: в ВСУ раскрыли, как работает ТЦК

Офицер ВСУ Друзенко назвал работников ТЦК на Украине бандитами, крадущих людей

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) — банды, которым можно все, в том числе красть людей, заявил офицер ВСУ Геннадий Друзенко в интервью на YouTube-канале. По словам военного, если раньше украинцы просто блокировали автобусы с военкомами, то теперь они прибегают к более радикальным мерам — ножам и огнестрельному оружию.

Мы входим в правовой вакуум. Бандам в составе ТЦК можно все, хватать людей, фактически их воровать с улиц, брать выкуп за то, что тебя просто отпустят, — возмутился он.

Военный отметил, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада может временно гасить социальное недовольство. Однако напряжение в обществе продолжает расти.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».

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