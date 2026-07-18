Бутерброд-мороженое к завтраку: готовлю намазку-пломбир — идеально для хрустящих гренок и кофе

Контраст — вот главный секрет этого блюда. Горячая, хрустящая гренка, обжаренная в масле, и ледяная, воздушная творожная намазка с медом и ванилью. Сверху — свежие ягоды. Подаю сразу, пока хлеб не остыл, а начинка не нагрелась.

Для намазки понадобится: творог (5–9%) — 200 г, сливки (20–33%) — 2 ст. л., мед (или сахарная пудра) — 1 ст. л., ванильный экстракт — 1 ч. л., свежие ягоды (клубника, малина, черника) — 100 г (по желанию).

Для гренок: белый хлеб (багет, тостовый, чиабатта) — 4 ломтика, сливочное масло — 30 г, растительное масло — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала взбиваю творог, сливки, мед и ваниль блендером до однородной, воздушной массы. Самое сложное — убрать ее в холодильник минимум на час, чтобы она как следует охладилась и загустела. Тем временем обжариваю ломтики хлеба на смеси сливочного и растительного масла до золотистой, хрустящей корочки с обеих сторон. Достаю ледяную намазку, щедро намазываю на горячие гренки и сразу выкладываю сверху свежие ягоды. Подаю немедленно — пока гренки теплые и хрустят, а намазка остается нежной и холодной.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Творог со сливками взбивается в невесомое облако, а после морозилки напоминает сорбет. Советую не жадничать с ягодами: малина и голубика дают нужную кислинку, которая балансирует сладость меда.