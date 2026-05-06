06 мая 2026 в 09:59

Новая российская ракета готовится к запуску с Восточного

Новую конверсионную ракету «Старт-1М» готовят к запуску с Восточного в 2027 году

Фото: РИА Новости
С космодрома Восточный в 2027 году планируется запуск конверсионной ракеты «Старт-1М», передает ТАСС. Носитель создан на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

Новая ракета сможет выводить на орбиты высотой от 200 до 1500 километров аппараты массой от 150 до 700 килограммов. Благодаря тому, что она использует готовую инфраструктуру, подготовка к пуску занимает мало времени. Другими преимуществами «Старта-1М» являются низкая стоимость и высокая надежность.

Ранее, 30 апреля, ракету-носитель «Союз-5» запустили с космодрома Байконур. Отмечается, что первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. «Союз-5» — это ракета, которая оснащена самым мощным в мире жидкостным двигателем. В рамках летно-конструкторских испытаний старт ракеты нового поколения стал первым.

До этого в Роскосмосе заявили, что транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-34», запущенный с космодрома Байконур 26 апреля, успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС. Стыковка прошла в штатном режиме.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
