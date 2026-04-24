На космодроме Куру взорвали стартовую площадку для «Союза-СТ»

Стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали посредством взрыва, сообщил в Telegram-канале бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец. Мобильную башню обслуживания высотой 52 метра уничтожили в пятницу, 24 апреля.

Перед этим сотрудники космодрома уже демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые ранее использовались для перевода ракеты в вертикальное положение. Подготовительные работы позволили провести взрывной демонтаж без дополнительных рисков для инфраструктуры.

Ранее Роскосмос опубликовал кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Старт и вывод космических аппаратов на заданную орбиту прошли без осложнений. Сразу после старта ракету взяли на контроль специалисты наземного автоматизированного комплекса управления, который относится к Главному испытательному космическому центру имени Германа Титова. В строго назначенное время все спутники были доставлены на расчетные орбиты и перешли в ведение наземных средств космических войск ВКС.