24 апреля 2026 в 17:00

На космодроме Куру взорвали стартовую площадку для «Союза-СТ»

Фото: Roscosmos/Global Look Press
Стартовую площадку российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали посредством взрыва, сообщил в Telegram-канале бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец. Мобильную башню обслуживания высотой 52 метра уничтожили в пятницу, 24 апреля.

Перед этим сотрудники космодрома уже демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые ранее использовались для перевода ракеты в вертикальное положение. Подготовительные работы позволили провести взрывной демонтаж без дополнительных рисков для инфраструктуры.

Ранее Роскосмос опубликовал кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Старт и вывод космических аппаратов на заданную орбиту прошли без осложнений. Сразу после старта ракету взяли на контроль специалисты наземного автоматизированного комплекса управления, который относится к Главному испытательному космическому центру имени Германа Титова. В строго назначенное время все спутники были доставлены на расчетные орбиты и перешли в ведение наземных средств космических войск ВКС.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

