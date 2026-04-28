Грузовой корабль «Прогресс» достиг своей цели

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-34», запущенный с космодрома Байконур 26 апреля, успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС, сообщили в Роскосмосе. Стыковка прошла в штатном режиме.

«Прогресс» доставил на станцию около 2,5 тонны грузов: 700 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 50 кг кислорода, а также 1348 кг сухих грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» № 8. Среди научного оборудования — VR-очки для эксперимента «Виртуал», а также аппаратура для исследований «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 26 апреля в 01:22 по московскому времени. Через девять минут она вывела корабль на орбиту.

Ранее в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.

До этого стало известно, что телеканал РУ.ТВ провел масштабный ребрендинг и запустил новый логотип в космос в честь 20-летия — 26 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета‑носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34». На нем и был нанесен обновленный логотип на русском языке.