28 апреля 2026 в 03:35

Грузовой корабль «Прогресс» достиг своей цели

Роскосмос: транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-З4» пристыковался к МКС

Транспортно-грузовой корабль «Прогресс МС-34», запущенный с космодрома Байконур 26 апреля, успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» на МКС, сообщили в Роскосмосе. Стыковка прошла в штатном режиме.

«Прогресс» доставил на станцию около 2,5 тонны грузов: 700 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 50 кг кислорода, а также 1348 кг сухих грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС» № 8. Среди научного оборудования — VR-очки для эксперимента «Виртуал», а также аппаратура для исследований «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 26 апреля в 01:22 по московскому времени. Через девять минут она вывела корабль на орбиту.

Ранее в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.

До этого стало известно, что телеканал РУ.ТВ провел масштабный ребрендинг и запустил новый логотип в космос в честь 20-летия — 26 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета‑носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34». На нем и был нанесен обновленный логотип на русском языке.

Новая атака на Туапсе ночью 28 апреля: взрывы, пожар, что известно
«Президент войны»: в ДНР озвучили, что стало с Зеленским с 2019 года
«Откровенный грабеж»: западные страны сравнили с пиратами
Тяжелый недуг, поддержка СВО, розыск: как живет Олег Газманов
Трамп нарушил протокол при общении с британским королем
Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом
На Западе увидели сомнения Трампа в трехэтапных переговорах с Ираном
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из городов Краснодарского края
Назван лидер крупной мировой державы, чья партия переживает агонию
Грузовой корабль «Прогресс» достиг своей цели
Нищета, рухнувшая карьера, тоска по России: как живет Алексей Панин
«Уволить»: Трамп обозлился на журналиста за шутку про вдовство его жены
Россиянам назвали условие владения недвижимостью с 16 лет
Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»
Самолет в Южном Судане завершил свою «жизнь» смертельным рейсом
Тренер объяснил, сколько сахара можно есть при похудении
Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки
Пожар в одной из деревень Ленобласти уничтожил два дома
Врач рассказала, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях
«Мы полны решимости»: глава ЕК ответила на ультиматум блока Мерца
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

