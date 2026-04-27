Телеканал РУ.ТВ запустил новый логотип в космос в честь 20-летия

Телеканал РУ.ТВ провел масштабный ребрендинг и запустил новый логотип в космос в честь 20-летия — 26 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета‑носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34». На нем и был нанесен обновленный логотип на русском языке.

65 лет назад с космодрома Байконур стартовал корабль с Юрием Гагариным на борту. Сегодня это место вновь стало точкой старта — спустя десятилетия отсюда же телеканал РУ.ТВ запустил свой обновленный логотип, отмечая 20-летие канала и 15-летие премии. Это событие является началом нового этапа в истории телеканала и символом движения вперед — к новым форматам, проектам и формам диалога с аудиторией, — отметил председатель совета директоров и президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

В ходе ребрендинга канал визуально закрепил связь с аудиторией и культурным кодом страны, перейдя на русскоязычное написание названия. Приуроченная к Году единства народов России акция «Голос Единства» была запущена телеканалом РУ.ТВ совместно с Роскосмосом при поддержке Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС. Проект объединил 89 популярных клипов — по числу регионов — в единый музыкальный ландшафт страны.

В день старта ракеты, видеоряд передали на борт Международной космической станции. В подборку вошли хиты о российских регионах, песни исполнителей, отражающие культуру и традиции разных народов, а также знаковые композиции, объединяющие жителей страны. Все клипы канал собрал в программу хронометражом около пяти часов.

Ранее РУ.ТВ впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке на композицию Ay, bylbylym этногруппы Ay Yola и певицы Алсу. До этого на протяжении 20 лет там звучали исключительно русскоязычные хиты. Запуск этой песни ознаменовал старт новой концепции телеканала — поддержки национальных культур РФ.