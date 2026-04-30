Ракету-носитель «Союз-5» запустили на Байконуре

Ракету-носитель «Союз-5» запустили с космодрома Байконур в 21:00 мск, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Баканова. Отмечается, что первая и вторая ступени ракеты отработали штатно.

Сегодня состоялся особенный пуск — это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. <...> Эксплуатация ракеты позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки. Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов, — отметил Баканов.

«Союз-5» — это ракета, которая оснащена самым мощным в мире жидкостным двигателем. В рамках летно-конструкторских испытаний старт ракеты нового поколения стал первым.

Ранее сообщалось об отмене пуска «Союза-5». Источник заявлял, что старт должен был состояться 29 апреля в 16:00 по времени Астаны (14:00 мск), однако его перенесли на резервную дату. Ракета с макетом полезной нагрузки была установлена на пусковой площадке 31 марта. Первый пуск «Союза-5» изначально планировался на декабрь 2025 года, но с тех пор неоднократно переносился.